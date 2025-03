"Serve un campo". Caos al circolo Tennis

"Il Consiglio direttivo, di fronte al blocco dei lavori di straordinaria manutenzione urgentissimi (che spettano al Comune di Castelfidardo) ai campi 3 e 4, e alle relative aspettative (non rispettate) dei soci, si è presentato dimissionario in Assemblea. Sono anni che il Consiglio direttivo evidenzia la limitatezza della struttura". E’ caos al Tennis di Castelfidardo. "Siamo calmierati da una struttura che non ci permette di accogliere altri ragazzi alla scuola tennis mentre avremmo un personale docente giovane che ci permetterebbe di allargare l’offerta e di molto – continuano dall’associazione -. E’ una struttura che non ci consente di agganciare il momento storico che sta vivendo il nostro sport. Avremmo bisogno di un campo in più e invece abbiamo dovuto chiudere un campo ormai impraticabile e rischiamo di chiuderne un altro. L’assemblea, nell’incredulità e preoccupazione dei soci, ha chiesto al Direttivo di procedere e di tentare un’ulteriore trattativa con il Comune per ottenere quanto necessario. Questo anche alla luce del fatto che l’Amministrazione si è sempre dimostrata sensibile, fin qui, alle esigenze del Tennis club, pur in assenza di un intervento di rilievo che meriteremmo".