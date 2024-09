Serve una magia di Minnozzi per mandare al tappeto l’Urbino

OSIMANA

1

URBINO

0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (17’ st Calvigioni), Patrizi, Sasso (40’ st Bellucci), Micucci, Bambozzi, Minnozzi (39’ st Fermani), Buonaventura (22’ st Bugaro), Alessandroni L. (22’ st Mafei). Panchina: Cingolani, Gigli, Marchesini, Colonnini. All. Labriola.

URBINO: Alessandroni F., Osmani (49’ st Sergiacomo), Tamagnini, Zancocchia (37’ st Boccioletti), Giovane, Bellucci, Cusimano (37’ st Montesi), Dalla Bona, Bardeggia, Galante, Pierpaoli (37’ st Serges). Panchina: Porcellini, Nisi, Mea, Santi, Mari. All. Mariani.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno

Rete: 27’ st Minnozzi

Note: ammoniti Sasso e Osmani.

Una pennellata di Matteo Minnozzi regala i tre punti all’Osimana. Un destro a girare su punizione, nel secondo tempo, con il pallone a fil di palo, permette ai giallorossi di cogliere la seconda vittoria di fila e portarsi nelle posizioni che contano dell’Eccellenza. Ma complimenti all’Urbino che tiene per buona parte del match il pallino del gioco, rendendosi pericoloso soprattutto nel secondo tempo. E anche a inizio partita quando Santarelli deve compiere una bella parata su incursione di Zancocchia. Dall’altra parte Alessandroni non arriva bene su un cross di Buonaventura. Cambi di fronti continui con Bardeggia che si trova in buona posizione, ma non riesce a fare male a Santarelli. La grande occasione per i senzatesta arriva al 25’ quando Minnozzi fa tutto bene, dribbling e tiro compresi, ma Alessandroni si supera deviando in angolo. Un’altra mischia in area ducale non viene sfruttata dai giallorossi a volte troppo imprecisi e frettolosi. Nel secondo tempo cresce l’Urbino creando varie opportunità per segnare. Inizia l’ex Castelfidardo Cusimano che impegna Santarelli, poi è il palo a salvare i locali su conclusione di Bardeggia. Poco prima della mezz’ora l’episodio che decide la sfida con Minnozzi che si guadagna la punizione da fuori area e la realizza con un destro di precisione che non lascia scampo ad Alessandroni che può guardare solo il pallone infilarsi alla sua destra. Il forcing finale dell’Urbino non porta i ducali al pareggio. L’Osimana festeggia, rammarico per la squadra di Mariani protagonista di una bella prestazione, ma infruttifera.