Serviranno settimane di riabilitazione

Caduta sugli sci, serviranno parecchie settimane di delicata riabilitazione al super-manager delle partecipate anconetane per rimettersi in sesto e tornare a occupare i tanti ruoli apicali e di responsabilità. Giorgio Luzi da venerdì è tornato nella sua Macerata dopo aver trascorso la prima settimana del 2025 all’interno dell’ospedale di Belluno, un’eccellenza a livello traumatologico. Dall’incidente sulle piste del comprensorio di Arabba, appunto nel bellunese, alla sala operatoria per ricomporre una doppia frattura molto complessa a bacino e femore. I giorni successivi sono stati necessari per recuperare dal trauma appunto, fino alla decisione, condivisa coi medici del centro ospedaliero veneto, di effettuare il trasferimento in ambulanza fino a casa. È bene ricordare che Giorgio Luzi, stando alla dinamica, è stato travolto da dietro da un altro sciatore. Adesso Luzi dovrà seguire, come già accennato, un intenso programma riabilitativo.