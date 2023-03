Servizi a domanda, Tari e Imu: nessun aumento delle tariffe

"Non aumenteremo la Tari, l’Imu né i servizi a domanda individuale. Lo garantiamo attraverso il bilancio di previsione 2024". Ad affermarlo è il sindaco di Loreto Moreno Pieroni che ha spiegato la decisione anche attraverso un videomessaggio indirizzato a tutti i loretani. "In questo periodo storico che viviamo anche noi loretani è giusto che come Amministrazione comunale ci si assuma la responsabilità di non aumentare ancora di più la tassazione nei confronti di famiglie e imprese. Le iniziative sociali sono state addirittura rafforzate in alcuni casi, ad esempio l’inserimento attraverso borse lavoro di persone con disagi dal punto di vista sociale o fisico". Contenute le spese per gli investimenti, massimo 500mila euro: "Così non si possono garantire iniziative di grande respiro. Il 2025 sarà fondamentale per Loreto per il Giubileo. Abbiamo predisposto delle schede per rafforzare il sistema viario, rinnovare l’arredo urbano, e per questo chiederemo un incontro alla Regione, che ci aiuti negli interventi utilizzando fondi europei o altro". Tra pochi giorni poi il Comune firmerà il contratto con la ditta che ha vinto l’appalto per i lavori delle scuole Marconi chiuse dal sisma.