"Servono servizi. Bus da sistemare"

"Negli ultimi mesi i cittadini dei borghi vengono presi in considerazione rispetto al passato. Vengono ascoltati ma la strada da percorrere è ancora lunga. Ho vissuto a Montesicuro per 18 anni e attualmente vivo a Gallignano - dice Maria Assunta Del Viscio - qualcosa cosa in piu è stato fatto ma mancano servizi essenziali o meglio andrebbero migliorati: un esempio ne sono gli autobus che a volte passano prima o dopo gli orari stabiliti, a volte invece saltano proprio le corse. Il rifacimento dell’asfalto e pochi controlli anche da parte delle forze dell’ordine sono altri due problemi che secondo me sarebbero da prendere in considerazione. Parlando con i cittadini sento in loro la paura e la sensazione di non essere al sicuro. Creare eventi per includere i giovani che sono il futuro"