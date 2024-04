Sesso, tradimenti e matrimoni: ecco gli "Amanti" di Cotroneo

Una progressione temporale fatta di equivoci, bugie, prudenza, e di guai evitati per miracolo, che si risolve quando l’amore e un evento inaspettato si mettono di mezzo, e stravolgono tutti gli equilibri. Ecco in sintesi "Amanti", spettacolo che questa sera (ore 21.15) chiude la stagione in abbonamento del Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Firmata da Ivan Cotroneo, che si occupa anche della regia, la divertente commedia ha come protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Insieme alla coppia sul palcoscenico saliranno Orsetta De Rossi, Diego D’Elia e Eleonora Russo. Le scene sono di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti, le luci di Gianfilippo Corticelli.

La rappresentazione segue la storia fra Giulio e Claudia, in un arco di tempo che va da settembre a giugno, intervallando i loro incontri con i dialoghi che ciascuno dei due ha con un analista, il dottor Cioffi, il quale ovviamente non sa che i due ‘problematici’ pazienti hanno una relazione tra di loro. "I temi di Amanti – spiega Ivan Cotroneo – mi appartengono da sempre. Nei miei romanzi, nei film, nelle serie televisive che ho scritto e diretto, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose".

L’autore sottolinea come "in questa commedia tali temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita". Cotroneo firma una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva su quell’affannosa, incessante ricerca della felicità che di solito prende sempre strade diverse da quelle previste. Inutile dire che è difficile non identificarsi nei vari personaggi. Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice: 0719307050. Per informazioni, ma anche per acquistare i biglietti: (0712072439 e www.amatmarche.net).