Sfide tra club regionali

La scherma marchigiana è stata protagonista ad Ancona, nel weekend appena trascorso, con numerosi atleti di tutte le età e provenienti da tutte le Marche che hanno incrociato le lame nelle pedane del Palascherma. Sabato dedicato alla Seconda Prova Regionale Promozionale del Grand Prix Esordienti Gioco Scherma con Fioretto di Plastica e Prime Lame fioretto maschile e femminile. Erano presenti tutti i club schermistici marchigiani, che hanno visto i loro mini-atleti confrontarsi nelle seguenti categorie: Cat. A Anni 2018 – 2019; Cat. B Anno 2017; Cat. C Anni 2015 – 2016; Cat. D Anni 2013 – 2014; Cat. E Anni 2011 – 2012; Categoria Prime Lame.

Nella Categoria D si sono classificati: 1° Chiara Bracalente del Macerata Scherma; 2° e 3° Greta Ferretti e Francesco Ferroni del Club Scherma Fabriano. 1° posto, in categoria E, per Giovanni Carloni del Club Scherma La Misericordia Osimo. 2° Gabriele Campana del Club Scherma Jesi e 3° Angelica Adami dell’Adriatica Scherma.

Domenica invece, è stata la volta della Spada con la Seconda Prova regionale di Qualificazione Assoluti. Nella gara maschile la vittoria è andata a Francesco Vannucci del Club Scherma Jesi. 2° piazzamento per Federico Lanari del Club Scherma Pesaro e 3° ex aequo per Edoardo Villani del Club Scherma Jesi e Alessandro Berti del Club Scherma Pesaro. Da regolamento tutti questi atleti risultano qualificati alla fase successiva. Vittoria di Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro nelle gare femminili.