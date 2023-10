"Shorts for My Future", a Corto Dorico Festival gli autori emergenti incontrano i produttori

Sono aperte le iscrizioni per ‘Shorts for My Future’, iniziativa di pitching di Corto Dorico Film Festival (dal 2 al 10 dicembre ad Ancona), che mira a mettere in contatto produttori di rilievo nazionale con gli autori emergenti del panorama cinematografico italiano. Il pitching è infatti, il momento in cui autori e registi con i propri progetti incontrano il mercato, ovvero i produttori (cinematografici e televisivi) cercando di convincerli in poco tempo della qualità della loro idea al fine di valutarne il possibile finanziamento e la successiva realizzazione. Dal 2021 ‘Corto Corico’ ha inserito tra i suoi progetti anche un’attività industry, scegliendo di occuparsi di pitching per opere prime italiane di lungometraggio, consolidando così la sua mission di aiutare a far emergere i giovani autori e registi di talento.