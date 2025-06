Si finge sordomuto per chiedere offerte

Si finge sordomuto e chiede elemosina ai passanti, denunciato per truffa aggravata un 20enne rumeno, senza fissa dimora. I militari hanno raccolto la denuncia di un cittadino che segnalava la presenza, all’interno del parcheggio del centro commerciale ‘Il Maestrale’, di alcuni individui stranieri che dichiarando di appartenere ad un’associazione a scopi benefici in favore delle persone disabili nonché spacciandosi loro stessi per portatori di handicap, chiedevano ai passanti un contributo in denaro per sostenere il sodalizio.

I militari hanno rintracciato il 20enne, che fingeva di essere sordomuto, trovandolo anche in possesso di falsa documentazione relativa ad un’associazione. Moduli creati ad hoc, come già avvenuto in passato quando a smascherare le truffatrici in città era stato l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che la vittima veniva invitata a firmare a fronte di un versamento all’associazione. I documenti e il denaro trovati in possesso al sedicente sordomuto sono stati sequestrati.

Il 20enne, incensurato, è stato allontanato e nei suoi confronti scatterà una proposta di foglio di via obbligatorio per scongiurarne la futura presenza. "È essenziale prestare estrema attenzione a queste richieste di denaro che molto spesso nascondono l’inganno, e segnalare sempre alle forze dell’ordine eventuali persone sospette, per contrastare queste forme di truffe".