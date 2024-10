Si gira "A se stesso". Stefanenko e De Matteo scelgono Ancona: riprese da febbraio

Sorpresa, a febbraio un’altra troupe ad Ancona: stavolta, a scegliere i vicoli e il mare del capoluogo per ambientare l’ennesimo film sono la marchigiana Natasha Stefanenko e Antonio De Matteo, già conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Lino, una delle guardie carcerarie nella serie "Mare fuori". Saranno loro, per ora, i protagonisti del film "A se stesso". Natasha Stefanenko è già stata avvistata qualche settimana fa proprio in centro, dalle parti di piazza della Repubblica, davanti al teatro delle Muse. E chissà che lo scalo Vittorio Emanuele, magari, possa essere uno dei luoghi interessati dalle riprese, con la nuova piazza del Teatro pedonalizzata. Al momento, è top secret. Anche perché il location scouting, e cioè il sopralluogo dei tecnici e della troupe per individuare i luoghi più adatti ai ciak si farà verso gennaio. Intanto, però, la Guasco – società anconetana di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi – ha diramato una casting call per individuare attori e attrici dai 18 ai 70 anni, con esperienza recitativa e residenza nelle Marche. Chi vorrà lavorare con Stefanenko dovrà inviare a guascocasting@gmail.com una mail con una breve presentazione video (selftape max 1 minuto); 2 foto: primo piano e figura intera su sfondo neutro; breve CV artistico, precisando nel corpo della mail nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo e-mail per essere contattati in caso di selezione. I prescelti verranno convocati per un provino su parte nella giornata di sabato (9 novembre) dalle 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 17 presso la sede della Guasco in via Martiri della Resistenza 30. Il film è scritto da Angelo Antonucci e Ekaterina Khudenkikh, che ne firma anche la regia ed è prodotto da Angelo Antonucci per Elite group international srl, con il sostegno di Fondazione Marche Cultura e Marche film Commission.

E proprio le maestranze della Guasco stanno coordinando i lavori (per la parte anconetana) relativi alle riprese della nuova fiction ´Balene´, con Veronica Pivetti e Carla Signoris. A breve, pare sia atteso anche Giorgio Tirabassi. La Pivetti potrebbe arrivare la prossima settimana. Carla Signoris, attrice, comica (moglie di Maurizio Crozza) e per un periodo ospite fissa a ´Che tempo che fa´, da Fabio Fazio, era ieri al Viale della Vittoria, per girare alcune scene. Due giorni fa, invece, i fan l’hanno notata in piazza del Plebiscito, davanti il Raval e nei pressi del vicoletto di Gnao Gatti, tra Via Padre Guido e Via della Beccheria. Tante le comparse reclutate per ´Balene´, le cui riprese finiranno a marzo. In piazza del Papa, si è girata una comune scena all’esterno di un bar, con un cameriere intento a servire ai tavoli. I luoghi scelti dalla produzione Fast Film per Rai Cinema comprendono pure Portonovo, la Statale del Conero e diverse zone del Rione Adriatico, compreso il Passetto. Non a caso, sono diversi i cartelli di divieto di sosta per permettere l’allestimento del set.