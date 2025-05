Si parla di truffe con la polizia

Interessante convegno promosso da Questura di Ancona e Politecnica delle Marche per domani, alle 16.30, nella Sala della seconda Circoscrizione di piazza San Francesco a Jesi: ‘Come sopravvivere alla transizione digitale tra fake news, hate speech, domicilio digitale e truffe online’ è il titolo dell’evento, in cui i relatori illustreranno aspetti giuridici, tecnici e pratici della transizione digitale, ma anche le possibili fenomenologie criminose connesse che, spesso, investono la popolazione più sensibile. Focus anche sull’intelligenza artificiale e sugli impatti nella quotidianità digitale, nonché sulla dimensione, numerica e casi specifici, dei reati nel territorio. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.