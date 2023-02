Si presenta la lista big per Signorini sindaco

È il giorno della presentazione della lista Uniti per Falconara, a sostegno della ricandidatura a sindaco di Stefania Signorini. La cosiddetta lista dei "big", per molti, dato che Upf vedrà – ancora una volta – la presenza dell’attuale assessore regionale ex primo cittadino falconarese Goffredo Brandoni, ma anche del vicesindaco Raimondo Mondaini, del "titolare" di Urbanistica e Commercio Clemente Rossi, dei consiglieri Giorgia Fiorentini (assessore con Brandoni), Stefania Marini e Maurizio Andreoni e, tra gli altri, il ritorno di Marco Giacanella (già presidente del Consiglio comunale). Nei restanti "slot" disponibili potrebbero trovare posto anche alcuni leghisti, dopo la decisione dei vertici regionali di sostenere la Prof. Appuntamento alle 12 nei locali "storici" di piazza Mazzini. Ieri intanto l’amministrazione comunale ha incontrato i residenti di Villanova per parlare dei progetti di riqualificazione del quartiere. Analogamente, anche la coalizione di Marco Baldassini sindaco ha realizzato un’altra assemblea pubblica, ma al centro sociale Leopardi per affrontare i nodi del quartiere Stadio. Presenti, come al solito, l’ex preside Maria Ambrogini e la dottoressa Francesca Rosati (già indicate, se eletti, come vicesindaco la prima e assessore alla Sanità la seconda). La candidata della coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara, Annavittoria Banzi, invece, prosegue nelle passeggiate elettorali: oggi, alle 10.30, tappa in centro con un itinerario che interesserà le piazze e vie falconaresi. Sempre oggi, alle 17, la candidata civica per Falconara Libertas Anna Grasso incontrerà i cittadini al Ritrovo di via Italia 40. Da lunedì, invece, inizieranno le riunioni con i cittadini nei punti di ascolto pensati dalla commissaria di Polizia locale per favorire la partecipazione della cittadinanza.