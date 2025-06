Si punta a riqualificare il campo Cardinaletti

Con l’approvazione della Giunta avvenuta martedì, Jesi punta alla riqualificazione dell’impianto polisportivo Cardinaletti grazie alla partecipazione al bando ‘Sport e Periferie 2025’. Il progetto, dal costo complessivo di 1.965.000 euro, prevede una quota di compartecipazione del Comune corrispondente al 31 per cento del contributo richiesto. Gli interventi di riqualificazione, che rientrano nella linea di finanziamento dell’avviso, includeranno il rifacimento dell’impianto per l’atletica leggera, la riqualificazione dei locali spogliatoi e delle tribune, la realizzazione delle torri faro con luci a led (per pista d’atletica e campo da calcio).