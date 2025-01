Si taglia un dito in casa mentre fa dei lavori

Grave infortunio ieri in un appartamento nella zona nord della città per un sessantenne che si è amputato parzialmente un dito mentre utilizzava una sega per dei lavori. L’uomo è stato soccorso dall’automedica del 118 e dalla Croce Gialla. Portato all’ospedale di Torrette, è stato recuperato anche il dito nell’eventualità di un intervento chirurgico per il reinserimento dello stesso e l’operazione di chirurgia ricostruttiva.

Sempre in giornata una signora a bordo di un treno regionale è caduta all’interno della carrozza adibita anche al trasporto bicicletta in fase di frenata del convoglio all’interno della stazione di Ancona. La donna, di 61 anni, ha perso l’equilibrio e ha sbattuto contro la rastrelliera delle due ruote. Scesa autonomamente dal treno si è recata al posto della Polizia ferroviaria raccontando l’accaduto e chiedendo l’intervento dei sanitari. Sul posto la Croce gialla che l’ha trasferita a Torrette per le cure del caso.

Ha riportato un grosso trauma toracico ed è stata portata all’ospedale di Torrette: faceva fatica a respirare.