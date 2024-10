"Siamo molto di più di una squadra di calcio"

Dolce lunedì in casa Vigor. Il meritato riposo della squadra e dello staff è stato accompagnato da un’ondata di entusiasmo social.

"Chiamarla quarta serie è a dir poco riduttivo - dice l’amministratore delegato vigorino Luca Meggiorin -. Ciò che le due tifoserie hanno messo in mostra è qualcosa di strepitoso, difficile da immaginare all’inizio di questa avventura a tinte rossoblu. Nel corso della settimana appena conclusa, la passione della gente era tangibile, in città non si parlava d’altro se non della gara contro l’Ancona, basta dare un’occhiata alle presenze, quasi 4000. Lo store di Via Cattabeni è stato letteralmente preso d’assalto dagli appassionati. Il successo è il regalo più bello che la squadra potesse fare ai tifosi". Nonostante la comprensibile euforia per la vittoria contro i dorici, Luca Meggiorin non perde di vista gli altri obiettivi del club. "La Vigor non è solamente una squadra di calcio - prosegue Meggiorin -. Rappresenta da più di 100 anni i valori sportivi di un’intera città e domenica pomeriggio tutti hanno potuto apprezzare l’amore di Senigallia per la sua squadra. Orgogliosi di rappresentare tutto ciò, di prenderci i complimenti dopo una bella vittoria, tuttavia cerchiamo di lavorare anche su altri fronti proprio perché la Vigor ha tante sfaccettature. L’impegno della società è focalizzato anche su progetti di inclusione sociale come "Cuore Vigor" ed il merito è del direttore operativo Romagnoli, sempre in prima linea nel calendarizzare ed organizzare le varie iniziative".

Nicolò Scocchera