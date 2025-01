Sicurezza e viabilità: comitati di quartiere in pressing

Prima dell’incontro con la commissaria prefettizia Grazia Branca, fissato dopo diverse richieste domani mattina nel municipio di Osimo, si sono incontrati a San Biagio i sette presidenti dei consigli di quartiere cittadini per un lungo momento di confronto che è servito per fare il punto sulle numerose problematiche presenti nella città e nelle frazioni.

E’ la prima volta nella storia amministrativa di Osimo che i presidenti si trovano a fare squadra per portare la istanze dei rispettivi quartieri. L’obiettivo è lavorare per il bene della città in modo sinergico e concreto. Tante le criticità rimaste irrisolte: dal nodo viabilità in centro storico a quello dei rifiuti segnalati a San Biagio fino alla questione sicurezza che riguarda un po’ tutte le zone ai problemi riguardanti l’ultimo evento alluvionale (Aspio) e anche le piccole e grandi manutenzioni.

Domani mattina saranno in municipio Leonardo Puliti per San Biagio, Santo Stefano e Aspio, Ezio Picciani per Osimo Stazione e Abbadia, Rolando Le Moglie per Passatempo e Padiglione, Jacopo Celentano per Osimo 1 versante nord, Mario Villani per Osimo 2 Versante sud, Silvia Mezzelani per Campocavallo e San Sabino e Simona Storani per Casenuove, Villa e San Paterniano.

Intanto In queste settimane febbrili dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani, il commissario ha lavorato con gli uffici per la redazione del bilancio i cui tempi per l’approvazione sono stati necessariamente prorogati.

In vista delle elezioni anticipate di maggio però sono tante le problematiche rimaste in sospeso, irrisolte. Scalpita intanto la politica osimana in vista della campagna elettorale che, per un certo verso è già ricominciata. Il centrosinistra resta unito come nella sfida poi persa contro Pirani, mentre il centrodestra, dopo le dimissioni del sindaco, sembra ancora più sgretolato e in cerca del candidato che possa sfidare la riconfermata candidata del centrosinistra Michela Glorio.

Fratelli d’Italia commenta: "Il nostro è stato sempre un gruppo affidabile, inclusivo, coeso e coerente: è ancora presto per definire le alleanze e gli accordi elettorali della prossima tornata, ma certamente si dovrà ripartire da tale coerenza e FdI dovrà essere la spina dorsale di una proposta nuova ed affidabile che sicuramente sarà presentata agli osimani. Questa volta più che rivolgerci ai singoli esponenti di area, che ovviamente saranno tutti chiamati a partecipare, ci rivolgeremo direttamente agli elettori, che sono stanchi delle liti interne nei gruppi".

Silvia Santini