Sicurezza, strade, decoro e rifiuti: si alza la rabbia di tutti i quartieri

Sono preoccupati, amareggiati, nel loro fermo forzato i comitati di quartiere di Osimo. A inizio anno sono stati ricevuti dal commissario prefettizio Grazia Branca che ha ascoltato tutte le loro istanze, tante, maturate in settimane. "Avevamo tanti obiettivi da raggiungere per la nostra frazione se avessimo avuto un’amministrazione comunale, l’asfaltatura di via Fratte, la sistemazione del marciapiede antistante la scuola media, quella della strada di via Paradiso (cimitero), il completamento del tratto che collega vicoli di via Casette con la zona farmacia, la riqualificazione della lottizzazione a fianco del Coal con il taglio erbe infestanti per permettere ai residenti di prolungare le passeggiate all’interno della frazione, e altro ancora - denuncia il presidente del Consiglio di Passatempo e Padiglione Rolando Le Moglie -. Siamo amareggiati anche per non poter usufruire del centro sociale "Andrea Strappini", quando sarebbe bastato fare un semplice documento liberatorio". Nessuna rimostranza nei confronti della commissaria, anzi, i Consigli hanno dimostrato tutto il loro rispetto, solo una polemica per la mancata presenza di un sindaco e una giunta che possano dare risposte durevoli. Il Consiglio di Osimo centro – versante nord da ultimo ha anche chiesto un incontro ulteriore alla presenza delle forze dell’ordine dopo gli ultimi episodi di microcriminalità che si sono verificati ai giardini di piazza Nuova. Sono tante insomma le criticità rimaste irrisolte: dal nodo viabilità in centro storico a quello dei rifiuti segnalati a San Biagio fino alla questione sicurezza che riguarda un po’ tutte le zone ai problemi riguardanti l’ultimo evento alluvionale (Aspio) e le piccole e grandi manutenzioni.