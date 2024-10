Sifa Technology si consolida

"Nonostante la situazione geopolitica estremamente complessa che frena il commercio internazionale di cui l’azienda si nutre e la stagnazione del mercato Europa a vantaggio di quello oltre l’oceano Atlantico, Sifa Technology consolida il suo business presidiando il settore della filtrazione e isolamento termico a livello mondiale". Così, in occasione della presentazione del Bilancio Operativo e Sociale, i soci fondatori di Sifa Technology di Sassoferrato, un’azienda acquisita a Pergola nel 2024 e in procinto di trasferire parte della propria attività a Fabriano nel primo semestre del 2025. "Un business legato ad applicazioni high tech nella filtrazione in environment a contaminazione controllata e dei super isolanti termici impiegati nella catena del freddo in ambito Pharma, food and beverage, packaging e costruzione di strutture legate al raggiungimento di elevate classi energetiche" hanno spiegato alla presenza tra gli altri, dell’assessore regionale Chiara Biondi e del vicesindaco di Sassoferrato Paolo Tittarelli