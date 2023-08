Sirolo e quella magia anni Ottanta Via Verdi e Creedence sul palco

Un doppio concerto in compagnia di due band dallo stile molto diverso tra loro, ma accomunate da passione e professionalità autentiche, doti che emergono chiaramente nelle loro esibizioni live. Parliamo dei Via Verdi e dei Creedence Clearwater Rivived, band che ha raccolto l’eredità dei mitici Creedence Clearwater Revival di John e Tom Fogerty. I due gruppi suoneranno oggi sera (ore 21.30, prevendite su Vivaticket; info 3458579012) al parco della Repubblica di Sirolo, in un evento organizzato dalla Universal Events di Emanuel Pàstina. Va chiarito che nella ‘nuova’ formazione non c’è nessun membro di quella originale, ma il legame tra passato e presente c’è e non si limita al repertorio. Il nome intorno a cui ruota tutto è il grandissimo chitarrista Johnny ‘Guitar’ Williamson, leader dei ‘Rivived’. L’ex Titanic (quelli del celebre brano ‘Sultana’) ha realizzato il sogno di Tom Fogerty di riformare la band. Tom purtroppo morì nel 1990. La sua eredità da allora è nelle mani di Williamson, uno che ha suonato con gente come Animals e Spencer Davis. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare brani che hanno fatto la storia del rock, come ‘Proud Mary’, ‘Bad moon rising’, ‘Have you ever seen the Rain’, ‘Fortunate son’, ‘Susie Q’, ‘Born on the bayou’, ‘Who’ll stop the rain’, ‘Run through the Jungle’, ‘Travelin band’, ‘Green River’, e ‘I heard it through the grapevine’. Capolavori usciti nell’arco di poco più di cinque anni, tra fine anni Sessanta e inizio anni Ottanta, sufficienti a rendere famoso il gruppo in tutto il mondo e di conquistare intere generazioni.

Ad aprire il concerto saranno gli anconetani Via Verdi, che il loro segno nella storia della musica pop lo hanno lasciato negli anni Ottanta, grazie a un vero e proprio ‘manifesto’ dell’epoca come ‘Diamond’, pezzo ascoltato, ballato e venduto in mezzo mondo. La band stasera avrà l’onore di partecipare a uno solo dei tre concerti dei Creedence Clearwater Rivived. Per Marco Grati e compagni, il 2023 è davvero un grande anno, confermato dal trionfo in tv con la trasmissione ‘I migliori anni’ (tre milioni e mezzo di spettatori). La risposta del pubblico nei loro confronti è stata entusiasmante. Non a caso, i Via Verdi stanno lavorando al loro nuovo album.

Raimondo Montesi