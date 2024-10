Slitta pure l’evento su Durer: "Problemi per un quadro"

Il 31 ottobre si sarebbe dovuta inaugurare la mostra "Albrecht Dürer. Maestro del segno" alla Mole Vanvitelliana, con conseguente riapertura della Pinacoteca comunale. A meno di una settimana dall’evento, però, non è partita nessuna comunicazione. Cosa sarà successo? L’esposizione dovrebbe contenere le incisioni di Dürer, uno tra i più grandi artisti del Rinascimento europeo, a cui si deve l’icona simbolo della modernità, nata sotto il segno di Saturno: "Melancholia I". Dovrebbe spiccare tra le 150 opere in mostra, stampe originali dell’epoca, accompagnate da una cinquantina di fogli di confronto di allievi e maestri. Le opere provengono in gran parte da collezionisti delle Marche, in omaggio alla ricchezza culturale del collezionismo regionale. Accanto a "Melancholia I", c’è attesa anche per "Il cavaliere, la morte e il diavolo" del 1513. La mostra, promossa dal Comune di Ancona, in collaborazione con la Rete Museale Marche Nord, sotto la direzione scientifica di Luigi Gallo, sarà curata da Luca Baroni, direttore della stessa Rete Museale, ma ormai è chiaro che per fine ottobre non aprirà i battenti. Abbiamo chiesto il motivo all’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini. "Il proprietario di un’opera importante, che abita a Torino, sta male – ha risposto l’assessore – quindi, per completare la collezione, dovremo aspettare per la fine dell’anno, i primi del prossimo". Di conseguenza non riaprirà neanche la Pinacoteca, per cui gli operatori resteranno ancora disoccupati.

Valerio Cuccaroni