Snack bar, colpo all’alba Portato via il fondo cassa

Colpo poco prima dell’alba allo ‘Snack Bar’ della stazione di servizio di Villanova, l’ennesimo messo a segno nelle periferie. Il raid è stato compiuto attorno alle 5 di giovedì mattina. Secondo le prime stime, il malvivente sarebbe riuscito a portar via soltanto il denaro del fondo cassa, non ancora quantificato dal proprietario, recuperato all’interno dell’attività di via Flaminia 669a. Il ladro avrebbe avuto accesso all’esercizio danneggiando una porta sul retro e, di fatto, entrando nella stanza delle videoslot. A quel punto avrebbe divelto una vetrata per introdursi nell’area bar dove avrebbe recuperato più soldi possibili, prima di far perdere le proprie tracce. Il titolare, che in quei momenti stava per aprire la sua attività, per questione di secondi non si è trovato faccia a faccia con il ladro che, quando avvertiti dei rumori, si è dato alla fuga. A quel punto sono stati chiamati immediatamente i carabinieri della Tenenza di Falconara, che sono giunti sul posto raccogliendo la segnalazione e avviando l’indagine. Al momento non si esclude nulla, neppure l’ipotesi che il bandito possa aver agito con la complicità di altri soggetti. Pertanto i militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona, alcune delle quali già collegate al Targasystem per monitorare il transito delle vetture. Che possa trattarsi della banda del buco che, da settimana, sta sconquassando la Vallesina? O forse sono gli stessi che, a fine aprile, avevano effettuato un blitz nella vicina ‘Tabaccheria Sorriso’ di Villanova, in quel caso rubando soldi, Gratta&Vinci e sigarette per migliaia di euro?

Giacomo Giampieri