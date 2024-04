Sociale e turismo a braccetto: ecco la Bandiera Lilla

Ieri a Bologna, durante la Fiera Exposanita’, la Città di Senigallia ha ricevuto, per la seconda volta consecutiva, il premio-riconoscimento nazionale della "Bandiera Lilla", per aver saputo coniugare il sostegno e la promozione sociale con le politiche turistiche. A rappresentare il Comune di Senigallia all’evento nazionale di Bologna c’era il Presidente del Consiglio comunale , Massimo Bello, in veste anche di Vice Presidente vicario di Aiccre Marche e membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (sezione d’Italia di Aiccre del Consiglio d’Europa). "Senigallia, con questo riconoscimento nazionale importante per tutta la comunità, dimostra senza ombra di dubbio - ha esordito nel suo intervento il Presidente Bello - di essere una città, all’avanguardia e inclusiva. Di ciò vanno ringraziati tutti gli stakeholders e tutti i soggetti pubblici e privati, che operano nel nostro territorio, che ci hanno consentito di raggiungere questo obiettivo per la seconda volta consecutivamente in pochissimi anni". Il Presidente Bello, ha portato il saluto dell’Amministrazione, dell’Assessore ai servizi alla persona, Cinzia Petetta, che ha voluto e promosso il progetto "Bandiera Lilla". "Il Progetto Bandiera Lilla - ha concluso il Presidente Bello - continuerà ad essere un faro per favorire il turismo da parte delle persone diversamente abili e, quindi, per favorire sempre più azioni inclusive".