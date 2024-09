Sofia Raffaeli si sfoga: “Dove mi alleno piove”

Ancona, 14 settembre 2024 – Non parla mai. Anzi per tirarle fuori una parola di bocca anche dopo un’impresa mondiale, è un’impresa. Ma quando lo fa, Sofia Raffaeli, 20 anni, star indiscussa della ginnastica, campionessa e bronzo all’ultime olimpiadi di Parigi, è tagliente. Soprattutto efficace, visto che è stata sufficiente una frase pronunciata a Propaganda Live dove era ospite venerdì sera su La 7, per aprire in due il fantastico mondo social.

Raffaeli, ma anche la sindaca di Fabriano Ghergo, è stata presa di mira dai soliti odiatori da tastiera per aver detto che nella palestra dove si allena solitamente a Fabriano, “ci piove dentro”. L’ha detto col sorriso sulle labbra, Raffaeli, accompagnata sul palco della trasmissione di Diego Bianchi dalla sua allenatrice Claudia Mancinelli.

In realtà il suo non era un lamento fine a se stesso, ma un messaggio al ministro dello Sport Abodi affinché prenda a cuore la situazione. Ministro che peraltro è già venuto nelle Marche fornendo rassicurazioni per il futuro di strutture sportive che meritano tanto.

Raffaeli già in passato si era lamentata, per il freddo. “Al PalaCesari ci piove dentro! Questo è l’hastag della giornata – afferma il direttore sportivo e vicepresidente della ginnastica Fabriano Maila Morosin –. Il PalaCesari è il tempio della ritmica fabrianese. Una meravigliosa vecchia signora che ha necessità di un restyling ma è lo strumento che ci ha consentito di arrivare al bronzo olimpico e di crescere ginnaste di altissimo livello. È vero che Sofia Raffaeli ha affermato che nel palazzetto ci piove ma l’ha detto con il solito affetto che rivolge al palas che lei ha sempre definito la sua casa perché lo sa perfettamente che senza questa struttura non sarebbe la Sofia Raffaeli che è. Lo ha detto con affetto e non lo ha detto per essere ingrata e irriverente perché questo non era nelle sue intenzioni, perché lei non riesce a stare lontana dal palazzetto di Fabriano”. Invece i fustigatori social si sono scatenati.

“Fabriano – afferma la sindaca Daniela Ghergo – è la capitale della ginnastica ritmica individuale: 8 titoli italiani consecutivi, 2 atlete olimpioniche come Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Il PalaCesari però non è adeguato, soffre di carenza di manutenzione da decenni. Bene ha fatto Sofia Raffaeli a richiamare l’attenzione sulla necessità di ristrutturare l’impianto”.