Sofia, splendida grinta: un oro e due argenti

Una grande Sofia Raffaeli chiude la Coppa del mondo 2024 al forum di Milano con un totale di tre argenti e un oro. Dopo il secondo posto conquistato nel concorso generale di sabato Sofia nelle finali di specialità vince l’oro al nastro e l’argento alla palla e alle clavette, nonostante abbia "steccato" al cerchio (settimo posto). Nella finale al cerchio Sofia inizia la sua performance in modo perfetto. Ma ad un certo punto perde per ben due volte l’attrezzo, terminando però l’esercizio in crescendo, festeggiata dai molti tifosi del palas milanese. Il punteggio è 30.000, scivola settima. La vittoria a sorpresa va alla ginnasta della Repubblica Popolare della Cina Wang Zilu che conquista l’oro con 35.100. Argento alla bielorussa Alina Harnasko con 34.250, bronzo all’uzeka Takhmina Ikromova con 34.100. Fuori dal podio anche la campionessa del mondo, la tedesca Darja Varfolomeev con 33.450.

Dopo la défaillance al cerchio Sofia Raffaeli si riprende la scena alla palla dove conquista l’argento dietro la Varfolomeev che per un niente gli soffia il gradino più alto. Sulle note di "Bella ci dormi" entra in pedana con tanta grinta e con un esercizio fantastico incanta pubblici e giuria, riscatto il precedente passo falso e si aggiudica l’argento con il punteggio di 35.350 dietro alla Varfolomeev (35.650), ma davanti all’Ikromova (34.400). Alle clavette Sofia scende in pedana ancor più determinata. Esibizione perfetta. Ottiene così un fantastico 35.200, ma non sufficiente per superare la tedesca Darja Varfolomeev che con 35.450 supera il punteggio della fabrianese allenata da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano e sale sul gradino più alto del podio. Oro per Darja Varfolomeev (35.450), argento per Sofia Raffaeli (35.200), bronzo per l’ucraina Taisiia Onofriichuck (34.900). Nell’ultimo esercizio, il più difficile, al nastro Sofia Raffaeli dopo tre secondi posti con una gara incredibile è perfetta e sale sul gradino più alto del podio conquistando l’oro. Con il punteggio di 33.950 supera la tedesca Varfolomeev (32.900)che fino a quel momento aveva dominato. Bronzo per Taisiia Onofriichuck (Ucraina) con 31.550.

Angelo Campioni