Sorpresa a Portonovo. Terrazze, tagliati i lecci per girare il nuovo film: "Ne pianteremo altri"

A Portonovo sono stati tagliati degli alberi per costruire un campo da tennis. Tranquilli, è solo un film! Ma i lecci sono stati tagliati davvero. Gli amanti della natura e di Portonovo sono in allarme, hanno visto con i loro occhi ridursi l’area boschiva delle Terrazze, vicino all’Hotel Fortino, e non ritengono che in un Parco naturale, com’è quello del Conero, sia corretto tagliare flora protetta per esigenze che nulla hanno a che fare con la preservazione della natura. Per capire cosa sta succedendo abbiamo chiamato l’Ente Parco. Dopo un controllo con la direzione, l’addetto stampa ci ha comunicato che gli uffici hanno visionato il progetto nei mesi scorsi e hanno rilasciato i permessi richiesti dalla produzione, perché il piano prevede che il campo da tennis sia smontato, il set disallestito, nuovi alberi siano piantati e siano eseguite opere di miglioramento, a compensazione.

"Che film gireranno mai a Portonovo, per ottenere un’autorizzazione così?", si domanda l’uomo della strada. È "Il Maestro" di Andrea di Stefano, attore per Mario Bellocchio, Dario Argento, Ang Lee, fra gli altri, e regista, autore di tre film, di cui il terzo è il noir "L’ultima notte di Amore", con Pierfrancesco Favino, presentato lo scorso anno al Festival di Berlino. E la casa di produzione cinematografica è una delle più importanti d’Italia: la romana Indigo Film, con una storia e un’esperienza trentennali alle spalle. Tra i suoi prodotti, spicca il film premio Oscar "La grande bellezza", per citarne solo uno. Le riprese del "Maestro" con Pierfrancesco Favino si terranno in questo mese ad Ancona, San Benedetto del Tronto e Grottammare. A Portonovo, così come nel resto del capoluogo marchigiano, ora è tutto fermo per il G7 Salute, ma a metà ottobre riprenderanno i lavori per allestire il set alle Terrazze, perché entro fine mese le riprese dovranno essere completate. Dopodiché sarà ripristinata e ampliata l’area gioco presente nel bosco e saranno piantati nuovi alberi.

Stefania Cocco, che insegna Scienze del Suolo (Pedologia) all’Università Politecnica delle Marche, avverte, però, che eliminare delle piante significa ridurre l’ombra, quindi ampliare l’area soleggiata e incrementare la temperatura. Va valutata l’importanza delle piante per quell’area e comparata l’entità dell’intervento, che in questo caso riguarda comunque uno spazio limitato. Rivegetare una parte di suolo fertile, che ora potrebbe essere erosa da venti, acqua marina e pioggia, è un intervento rischioso: si potrebbe compromettere la possibilità di far crescere le piante successivamente. "Il maestro", a questo punto, non sarà solo il titolo del film, ma dovrà essere anche chi riparerà i danni che sono stati fatti.