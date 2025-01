Sorpresa, San Costanzo Show ora sbarca al Teatro Panettone

Una ‘mini stagione’ che garantisce divertimento e risate al Teatro Panettone di Ancona. Tutto nasce dalla collaborazione con il San Costanzo Show, una delle compagnie comiche più amate delle Marche, che sarà protagonista di tre spettacoli in programma domani, il 14 febbraio e il 7 marzo. Si inizia con ‘Gli Classici - Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate’. Sul palco Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey Di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli, diretti da Paola Galassi, ‘giocano’ con i grandi classici della letteratura, portando in scena una compagnia teatrale scalcinata alle prese con archetipi, eroi e versi immortali. Il risultato è un viaggio teatrale tra personaggi noti e reinterpretazioni esilaranti: una Penelope rivisitata e scorretta, un Telemaco stressato, un Ulisse ansioso e svampito, un Eolo capriccioso e glamour. E poi evocazioni di sirene, maghe, divinità, ninfe e ciclopi. Da Tiresia a Scilla e Cariddi, da Calypso a Circe, in un gioco di rimandi e citazioni in puro stile San Costanzo Show, con pezzi corali, videoproiezioni, musiche, monologhi, canti e coreografie. Con il suo stile inconfondibile, capace di unire tradizione e innovazione, il San Costanzo Show tornerà a febbraio, nel giorno di San Valentino, con ‘Scemenza artificiale: Somari di Battaglia 2’. Lo spettacolo esplora un interrogativo curioso: quanto il mondo dell’intelligenza artificiale ha influenzato questa produzione? Una cosa è certa: chi verrà, riderà. La stagione si concluderà con ‘Cavalli, anzi somari di battaglia’, una raccolta delle più grandi gag della storia del San Costanzo Show, impreziosita dalla celebre gag virale su Leopardi. In occasione di ogni spettacolo il pubblico potrà godere di improvvisazioni corali, parodie, intermezzi cantati e danzati, e omaggi alla grande letteratura italiana. Con il loro talento nel mescolare linguaggi e stili (cabaret, giochi linguistici, incursioni video) il San Costanzo Show sa offrire una comicità leggera e popolare, capace di valorizzare le cadenze regionali marchigiane. Info e biglietteria: www.sancostanzoshow.com, Amat e Casa della Musica in corso Stamira (071 202588).