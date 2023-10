Sospensione 13enne per gomme squarciate a Jesi: rischia l'anno scolastico

Gomme squarciate nel cortile della scuola, tredicenne sospeso ora rischia l’anno. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando lo studente è stato rimproverato da un insegnante e per vendetta ha tagliato due pneumatici ma sbagliando auto e squarciando quelle di un altro insegnante. Il fatto è avvenuto nel cortile di una scuola media secondaria di primo grado. Il ragazzino non avrebbe accettato il rimprovero ricevuto in classe da un’insegnante che lo aveva ripreso per un gesto aggressivo nei confronti di un compagno in classe. Il ragazzino aveva giurato ai compagni di vendicarsi tagliando le gomme dell’auto dell’insegnante e non era affatto una frase fatta. L’indomani si è munito di un oggetto tagliente, forse un taglierino e l’indomani è tornato nel cortile interno della scuola squarciando i due pneumatici anteriori della vettura per poi vantarsene con i compagni, increduli. Il ragazzino non sapeva di aver danneggiato la macchina (dello stesso modello e colore) di un altro insegnante. Il consiglio di classe ha deciso per il provvedimento disciplinare della sospensione con obbligo di presenza. Una ‘bravata’ che costerà cara al 13enne che ora rischia la bocciatura.