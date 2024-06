Sosta all’ex ospedale: lavori coi fondi delle multe

Sessantamila euro per il ripristino di un’area di parcheggio all’ex ospedale civile, al voto dell’aula domani la variazione di bilancio. Per la causa in caso di ok del consiglio comunale saranno utilizzati parte dagli incassi della sosta a pagamento e parte dalla quota degli introiti dalle multe per le violazioni al Codice della Strada. Fondi questi che la normativa vincolano all’utilizzo per segnaletica e sicurezza nella viabilità. Sulla questione è scattato di recente ricorso al Tar (prima udienza fissata il 25 settembre prossimo) da parte del titolare di una società che gestisce un affittacamere e da tempo chiede, assieme agli altri commercianti della zona la riapertura del parcheggio, chiuso ormai da prima che fosse demolita la gran parte del vecchio ospedale (primavera 2021). Due anni fa parte dell’area (di proprietà per il 90% dell’Ast) è stata utilizzata come posteggio dei mezzi per la tappa del Giro d’Italia e poi non più aperta. Ora con il nuovo stanziamento di risorse, parte degli stalli potranno tornare ad essere tali. La variazione di bilancio inserisce anche 60mila euro, per sistemare il percorso pedonale di via Sauro.

sa. fe.