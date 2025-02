Sosta in "lieve difetto". Zinni dovrà rispondere a due interrogazioni. Sarà un Consiglio caldo

Occhio di riguardo per la sosta irregolare in centro nei giorni festivi, prefestivi e di sera: le dichiarazioni del vicesindaco Giovanni Zinni al centro del dibattito durante il consiglio comunale in programma domattina.

Sono due le interrogazioni urgenti presentate dalla minoranza di centrosinistra per chiedere spiegazioni all’assessore con le deleghe, tra le altre, alla mobilità e alla polizia locale. Le hanno presentate la capogruppo del Partito Democratico, dal titolo ‘Situazione parcheggi in lieve difetto’, e Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) con un più approfondito ‘Sosta irregolare degli autoveicoli in zona centro nei giorni festivi e prefestivi’.

È molto probabile che le due interrogazioni possano essere accorpate in una unica e, in caso di presenza dell’assessore di Fratelli d’Italia, subito discusse in apertura dei lavori.

Nell’intervista rilasciata al Carlino a inizio settimana, Zinni ha espresso la sua visione della sosta con l’accenno che tante discussioni ha scatenato: "Sanzionare a tappeto la sosta irregolare appena prima o dopocena nei giorni festivi e prefestivi non credo sia la strada giusta da perseguire" aveva detto il vicesindaco.

Ricordiamo che Zinni è l’estensore del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, che si ripromette di affrontare e, se possibile, risolvere il nodo viabilità in relazione ai parcheggi: "Colpire gli automobilisti che il sabato sera magari decidono di trascorrere la serata in centro e non riescono a trovare parcheggio non è la mia priorità. Sia chiaro _ aveva precisato Zinni _, sto parlando di parcheggi in lieve difetto, magari sopra un marciapiede o a un incrocio di strade non troppo trafficate e altre fattispecie; chi lascia l’auto in zone pericolose e mette a rischio la circolazione va comunque sanzionato a dovere.

Il traffico della sera non è lo stesso dei giorni feriali, delle mattine e dei pomeriggi, dove è chiaro che la sosta va resa regolare a tutti i costi per non creare ulteriori problemi. Vorrei trovare un punto d’incontro che non sia né la tolleranza zero né tanto meno il liberi tutti". E poi un riferimento al tipo di servizio svolto dalla polizia locale, soprattutto nel turno serale e notturno di sabato: "Le squadre dei turni in questione vorrei si concentrassero di più nel contrasto della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze, per rilevare incidenti, fare servizi di controllo della velocità e non soltanto elevare sanzioni".