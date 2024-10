Sosta, raffica di multe: "Neanche il tempo di pagare"

Troppe multe, sui social esplode la protesta. Il controllo del rispetto del pagamento della sosta nei diversi parcheggi con strisce blù in prossimità del centro storico, è stato definito troppo puntuale dagli automobilisti, di cui alcuni che si sono visti multare l’auto mentre stavano provvedendo all’emissione del ticket. Una task force contro la sosta selvaggia iniziata già la scorsa estate, con gli ausiliari muniti di telelaser per velocizzare la ricerca delle auto in difetto in sosta nel lungomare.

"Parcheggiamo l’auto all’ex Gil, andiamo al totem per fare il tagli andino, ci sono due persone davanti a noi per cui passano alcuni minuti, esattamente 4. Torniamo all’auto e mettiamo il tagliando senza minimamente pensare che ci potesse essere la multa – si legge nel post -. Ebbene sì, tornati dalla commissione dopo circa 40 minuti troviamo la sorpresa. Recatomi al comando dei vigili urbani mi sento dire che la colpa è nostra, 4 minuti sono forse troppi? Potete comunque fare ricorso, mi dicono!!! Orario sanzione 10,31 orario tagliando dalle 10,35 alle 12,05". L’utente ha allegato al post la foto della sanzione dove viene evidenziato l’orario. Tra gli utenti c’è chi consiglia di scaricare le app per provvedere al pagamento senza dover ricorrere al ticket, su cui da qualche tempo deve essere indicato anche il numero di targa: "Assurdo, in macchina bisogna essere in 2, uno che parcheggia mentre l’altro va a pagare il ticket perché se non si è veloci a camminare o c’e la fila, prendi la multa. Per effettuare il pagamento con metodi elettronici, bisogna saperlo fare ed avere cellulari di ultima generazione, con molta memoria che possa supportare molte app e spessissimo non è così. Comunque credo che i vigili siano invitati a fare molte multe quindi troveranno tutti i modi per farlo. Fare il ricorso all’ufficio Giudice di Pace tra contributo e udienze senza sicurezza sull’esito è un azzardo, i vigili e il loro comandante lo sanno. È finita l’estate, andati via i vacanzieri ora tocca ai Senigalliesi. Come utilizzeranno il denaro delle multe?".

Negli ultimi mesi non è la prima volta che sui social vengono presi di mira gli ausiliari del traffico: era già accaduto in occasione dei grandi eventi, quando il problema dei parcheggi era emerso soprattutto in alcune zone del lungomare e in prossimità del centro storico. Mancanza di parcheggi che sarà sopperita presto con la realizzazione del parcheggio multipiano all’ex Iat.