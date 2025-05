Novità nel commercio, a Castelfidardo si lavora a un centro commerciale

E’ in fermento il commercio nella zona a sud di Ancona. Ci si aspetta un arrivo prorompente per Primark, colosso irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento e non solo, che è in attesa dell’accordo commerciale con chi oggi detiene la proprietà dell’ex Carrefour dell’Aspio di Camerano per mettere radici in quella struttura ormai dismessa da più di tre anni. Il clamore suscitato alla notizia la dice già lunga sulla grande attesa che c’è per lo shopping e non solo ma i tempi si allungano per questioni burocratiche. Non occuperà tutto lo spazio a disposizione, una parte ha già avuto l’interesse del negozio di abbigliamento Zara che ci avrebbe, almeno per ora, puntato solo la sua attenzione.

E’ atteso invece per la fine dell’anno in via Jesina a Castelfidardo, accanto all’Oasi e vicino alla zona industriale, un centro commerciale con quattro maxi negozi. Le ruspe sono al lavoro per costruire lo stabile. In uno arriverà il negozio per animali Isola dei tesori, in un altro Action (negozio di generi vari), poi un punto di riferimento per il food che probabilmente sarà ristorante e bar e un colosso della cura per la persona il cui nome è ancora top secret. Voci si rincorrono da settimane tra i fidardensi che attendono con ansia l’inaugurazione della struttura in un’area riqualificata di recente dal punto di vista commerciale che ospita già diversi grandi negozi.