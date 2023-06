Sporcizia e rischio frana, i residenti: "Ora intervenite su Colle Celeste"

Il parco Colle Celeste necessita di un restyling: a chiederlo a gran voce i residenti di Maiolati Spontini.

Con le abbondanti piogge di maggio infatti è franata la scarpata che si affaccia sulla valle. Una porzione di terreno accanto al camminamento in fondo al parco che il compositore Gaspare Spontini ha donato a sua moglie Celeste Erard e a tutta la comunità è ceduta.

Nelle ultime ore questa zona, compreso il camminamento, è stata transennata dai tecnici comunali con nastro rosso e bianco per ragioni di sicurezza. All’interno dell’ampio parco nella parte più alta ci sono grossi rami caduti anche sui camminamenti pedonali, ormai diventati secchi.

Sono comunque diversi i fruitori del parco Colle Celeste che in questi giorni di feste hanno lasciato anche rifiuti e resti dei barbecue dopo aver utilizzato le strutture presenti.

I residenti sono arrabbiati e chiedono interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ma anche maggior senso civico. "All’interno del parco Colle Celeste – spiega Tiziano Consoli, sindaco appena riconfermato – in realtà non è franato nulla. Il tratto interessato riguarda un piccolo tratto di scarpata al di sotto del muro. In ogni caso abbiamo transennato solo per estrema sicurezza. Il relativo intervento di manutenzione dovrà essere fatto dopo la prima variazione di bilancio. Per ora nei capitoli delle manutenzioni (messi a punto sotto il periodo commissariale), non risultano risorse per garantire l’intervento di ripristino".

Dunque ci vorrà ancora tempo per avere il parco Colle Celestre nuovamente pienamente fruibile, ma si sta lavorando in quella direzione come auspicato dai residenti del capoluogo e dai visitatori.