Sport in lutto, è morto Luciano. Lucertini

Sport in lutto, si è spento Luciano Lucertini, aveva 61 anni. L’anima di Brugnetto è deceduta lunedì pomeriggio nella Rsa di Corinaldo, da qualche tempo aveva dei problemi di salute. Per anni è stato un punto di riferimento per il Victoria Brugnetto, poi ha continuato il suo ruolo di dirigente quando la società si è trasformata in Polisportiva Trecastelli.

"La società è addolorata per la scomparsa di Luciano Lucertini – il cordoglio della Polisportiva Trecastelli – è stato una colonna portante del Victoria Brugnetto, conosciuto da chiunque abbia calpestato l’erba del nostro stadio, allenatori, giocatori e avversari. La sua ironia e la bontà di cuore non lasciavano indifferente nessuno. Dirigente sempre presente e primo tifoso fino all’ultimo, un tuo saluto al campo durante gli allenamenti non è mai mancato. Ciao Lucianone ti ricorderemo sempre con affetto e un sorriso sul volto". Ieri sui social in tanti hanno voluto postare un ricordo di Luciano Lucertini, conosciuto anche per essere una colonna portante del Carnevale di Brugnetto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nella tarda serata di lunedì, lascia la sorella, il cognato, i nipoti e i pronipoti. Oggi alle 16 nella chiesa Madonna del Rosario di Passo Ripe saranno celebrati i funerali. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Ripe.