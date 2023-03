Staffolo, la banda musicale suona da Papa Francesco in piazza San Pietro

La banda all'udienza generale del Papa

Staffolo (Ancona), 17 marzo 2023 - La banda musicale di Staffolo composta da bambini, ragazzi e adulti ricevuta da Papa Francesco. E non solo perché sotto la direzione del Maestro Samuele Faini, i musicisti staffolani hanno avuto l’onore di suonare in Piazza San Pietro a Roma per l’udienza generale del mercoledì.

La banda, accompagnata dal sindaco Sauro Ragni si è esibita con The Mission, conosciuta come Gabriel’s oboe di Ennio Morricone e Le Marcette. Una giornata assolata e calda di emozioni per tutti i partecipanti. Il Santo Padre si è avvicinato sorridente ai ragazzi salutandoli e ha dato la benedizione a loro e al sindaco Ragni in fascia tricolore. “Una giornata davvero da incorniciare, un agrande emozione” riferiscono Ragni e gli staffolani.

Del resto la banda musicale di Staffolo già in passato aveva già partecipato alle udienze generali di città del Vaticano del mercoledì: la prima nel 1979 con Papa Giovanni Paolo II e poi con Papa Benedetto XVI nel 2008.