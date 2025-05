Stagione di prosa, un buco da 40mila euro

Manca meno di un mese alle elezioni del 25 e 26 maggio a Osimo e la campagna elettorale è nel vivo. Le 14 liste con la carica dei 305 aspiranti consiglieri comunali sono state depositate ed è stato estratto l’ordine dei candidati a sindaco nella scheda elettorale: prima Michela Staffolani (Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo), secondo Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo) e terza Michela Glorio (tutto il centrosinistra con Pd e 5 stelle).

Sono le Liste civiche da sempre, che non partecipano alla tornata elettorale, a lanciare la palla dello scontro a Pirani: "La stagione teatrale ha un passivo di 40mila euro. Queste le conseguenze delle stagione doppia (due serate invece che una dello stesso spettacolo) del teatro La Nuova Fenice. Passivo alla Asso che gestisce la stagione teatrale e associazioni osimane a bocca asciutta per quanto riguarda i fondi comunali nel 2024. Anche questa è cultura".

E’ naufragata nel silenzio l’intenzione di inaugurare lo scorso inverno i magazzini Campanelli sotto il teatro, già in forte ritardo (era prevista in estate) dove sarà realizzato un auditorium musicale: sono stati riscontrati alcuni problemi con la ditta per la consegna dei materiali e il parere della Soprintendenza è stato chiesto diverse volte, tanto da rallentare il tutto.

Intanto sono attesi big in città. Giovedì 8 sarà a Osimo il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti a sostegno della candidata Staffolani che l’altra sera al Cantinone ha presentato le sue liste accanto alla senatrice Elena Leonardi, il consigliere regionale Marco Ausili e l’europarlamentare Carlo Ciccioli: "Il primo obiettivo è il ballottaggio, al secondo turno è più facile far ragionare gli elettori, liberi dalle liste e dai voti di preferenza, su prospettive amministrative di futuro molto diverse per la città. Siamo un’alternativa che gli osimani non hanno mai avuto occasione di provare. Per la prima volta, dopo tanti anni, un partito si mette alla guida della coalizione di centrodestra che ha una filiera istituzionale importante".

Pirani continua gli incontri nei quartieri e replica alla Glorio sull’idea di costituire Osimo città dello sport: "Prima di pensare ad altro vanno fatte sugli impianti esistenti le necessarie manutenzioni per permettere alle tante società sportive del territorio di usufruire di strutture adeguate, sicure e attrezzate".

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato un convegno sulle comunità energetiche sabato alle 18.30 nella sede della coalizione Glorio per cui sono attesi l’europarlamentare Dario Tamburrano e il già senatore Gianni Girotto, esperti in materia di energia e sostenibilità.

Silvia Santini