Stagione lirica di Ancona, via alle prove di Madama Butterfly

Al via le prove al Teatro delle Muse di Ancona di "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini, secondo titolo in cartellone della Stagione Lirica di Ancona. L’opera sarà in scena venerdì 6 dicembre alle ore 20:30 con replica domenica 8 dicembre alle ore 16:30. Tragedia giapponese in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, con riduzione teatrale di David Belasco dal romanzo Madame Butterfly di John Luther Long vede ad Ancona come direttore d’orchestra il Maestro Francesco Angelico, la regia è di Renata Scotto, con riallestimento di Renato Bonajuto e i costumi di Artemio Cabassi.

Debutta nel ruolo di Cio-Cio-San di Myrtò Papatanasiu, una delle artiste più rappresentative della scena europea, accanto al baritono Sergio Vitale (Sharpless).