Stop ai fondi per i disabili gravi: "Noi, famiglie ancora abbandonate"

La crisi dei servizi per persone con disabilità nelle Marche: promesse non mantenute. Da circa sei mesi le cooperative aderenti a Federsolidarietà di Confcooperative Marche, che si occupano di servizi per persone con disabilità, continuano a denunciare la grave situazione in cui si trovano. Nel corso del tempo, hanno più volte espresso alla Regione Marche la loro preoccupazione per questa situazione tramite numerose richieste accorate. Tuttavia, dal 2014, nessuno si è occupato di questi soggetti che fanno parte del Servizio Sanitario Regionale e offrono un futuro dignitoso alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Nessuno ha più pensato di concedere loro un sostegno economico. Alla fine della scorsa estate, dopo numerosi incontri con i referenti regionali, per manifestare la grave situazione, è stata pubblicata una deliberazione (DGR 1446) che, in apparenza, concede dei sostegni economici a questi servizi. Tuttavia, a sei mesi dalla pubblicazione, questo sostegno non è arrivato e, nella maggior parte dei territori (Ast e Comuni), viene negato con forza: "La Dgr in sostanza non può essere applicata perché la Regione ha posto un limite alla spesa ai dirigenti delle Ast. È come dire a una famiglia, nella quale è appena aumentato il numero dei figli, che per il prossimo anno non devono spendere più del precedente per il cibo. È evidente che qualcuno mangerà meno e qualcun altro non mangerà affatto" afferma un portavoce delle cooperative.

"La nostra preoccupazione come genitori è che questi servizi, così preziosi per i nostri figli, vengano sempre meno considerati e addirittura lasciati a se stessi, rischiando di diventare luoghi di emarginazione" dichiara Silena, mamma di Filippo. L’appello è stato firmato da: Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII, AssCoop Centri diurni e residenziali, C.D. ‘il Mosaico’ Coop ‘la Fraternità’, Coop Biancazzurro, T41A cooperativa sociale ‘plurima’, Anfass Fano - centro diurno Itaca, Cooperativa I Cirenei.