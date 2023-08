Strada di bordo a Chiaravalle: no al progetto - La maggioranza dice no

"Via Verdi congestionata dal traffico, no alla strada di bordo". Lo ribadisce l’amministrazione comunale dopo le polemiche in consiglio. "La mozione presentata dall’opposizione su via Verdi – spiegano da Chiaravalle domani - non è stata bocciata in toto dal gruppo di maggioranza. Noi ci siamo espressi negativamente soltanto su un punto: impegnare il nostro ufficio tecnico nella redazione di uno studio di fattibilità per una nuova strada di bordo. Sul resto, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali illuminati su via Verdi, l’opposizione ci trova più che d’accordo. Così anche in merito all’impegno ad aumentare l’organico dei vigili urbani. Tutti temi presenti nel nostro programma elettorale e nelle nostre linee programmatiche. Riguardo all’installazione di telecamere per il controllo dei veicoli che transitano in via Verdi il discorso è diverso: il sistema di videosorveglianza serve solo per controllare la regolarità dei mezzi, e non possono essere impiegate per verificare la legittimità del loro transito all’interno della città, per fare ciò servono le pattuglie dei vigili che già oggi assolvono questo compito con cadenza settimanale".