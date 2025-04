"Strade sicure": operazione e multe

"Operazione strade sicure" è il nome del servizio di prevenzione e repressione notturno che è stato condotto dalla Polizia locale di Castelfidardo nei giorni scorsi quando, grazie all’impiego di tre equipaggi ed il supporto dell’ufficio mobile allestito alla stregua di un vero e proprio laboratorio di tossicologia forense dotato di tutta la strumentazione di ultima generazione, nel rispetto alla recentissima direttiva del Ministero dell’Interno e della Salute, sono state identificate oltre 60 persone in tutto.

I maxi controlli, svolti nei luoghi di maggior affollamento e quelli frequentati dai giovanissimi, sono stati fatti su circa 50 veicoli con posti di blocco che hanno permesso di accertare e contestare otto violazioni per motocicli irregolari e rumorosi, quattro per guida di veicoli non revisionati, una guida in stato di ebbrezza, una con patente scaduta, due patenti ritirate ed un fermo amministrativo di veicolo per altrettante violazioni del codice stradale.

Non solo. Diversi sono state le multe comminate per omesso uso delle cinture di sicurezza, una guida con veicolo privo di assicurazione e ben tre violazioni per inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt. Dopo un’indagine lampo della Polizia locale, il responsabile è stato individuato e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla notifica di svariati verbali con relativi punti e ritiro patente.