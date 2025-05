Strade vicinali, primi interventi con 300mila euro

Strade vicinali e parcheggio di via del Faro, avanti tutta. Per la prima volta la giunta comunale ha deciso di finanziare con 300mila euro i primi interventi sulle strade di competenza dei frontisti, ma usate come se fossero percorsi urbani senza occuparsi delle manutenzioni e via discorrendo. Ad annunciare i primi interventi l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Stefano Tombolini: "È in corso il censimento delle strade più ammalorate e sotto pressione, quelle più frequentate e al centro delle attenzioni. A breve faremo un tour assieme ai consiglieri comunali cercando di invididuare le priorità. Come avevo già avuto modo di ricordare sul capitolo abbiamo messo 300mila euro, non è molto, ma è un inizio, perché secondo me non possono esistere cittadini di serie A e di serie B. Si tratta di strade che assumeremo a patrimonio comunale e come tali dovranno essere qualificate. Le vicinali principali sono quelle note, via Candia, Betelico a Massignano, del Carmine, della Ferrovia, strada Vecchia del Pinocchio".

Sul parcheggio multipiano in via del Faro, dedicato esclusivamente ai residenti di quella zona del centro storico, qualche resistenza c’è: "Abbiamo il parere favorevole alla progettazione, si può partire con i rilievi sul posto – ha aggiunto Tombolini – anche se qualche piccolo intoppo inizia a esserci. Il comitato dei proprietari è seguito da un avvocato, dicono di non avere un amministratore di condominio. Si sta facendo un po’ di melina insomma e così ho intimato agli uffici di procedere". Nella variazione del piano triennale delle opere pubbliche anche la messa in sicurezza di Villa Colonnelli a Posatora per 900mila euro.