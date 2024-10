Struttura abbandonata e proteste: è diventato rifugio di sbandati

Si ritrovano in quella struttura commerciale abbandonata a Osimo Stazione e bivaccano lasciando rifiuti e sporcizia. Non solo, hanno preso a sprangate le porte e rotto parte della pavimentazione.

Schiamazzano e imprecano fino a farsi sentire anche da lontano, non spaventati dai rimproveri di chi lì accanto ci vive.

Quei ragazzini terribili non vivrebbero in zona ma hanno tramutato la struttura in loro "covo". C’è chi ha chiamato anche la Polizia per movimenti che hanno lasciato sospetti. E poi girano fino a notte fonda in motorino scambiando la zona circostante per pista da rally, facendo baccano e mettendo in pericolo la sicurezza propria e altrui.

I residenti sono esausti e hanno messo al corrente della situazione anche l’amministrazione comunale. Anche più a valle, all’interno dell’area del nuovo supermercato, bivaccano tanto da creare disagio anche alla clientela che ha segnalato spesso danni alle auto in sosta.

Tante in questi giorni sono poi le segnalazioni di rifiuti abbandonati. "Spesso è dovuto allo scarso senso civico - dice Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche e Umbria che ha raccolto diverse denunce -. E’ causato dalla mancanza di educazione ambientale e al disinteresse per la cura del proprio territorio. Altre volte è invece cattiva gestione dei rifiuti: sistemi di raccolta inadeguati o inefficienti possono incentivare le persone a smaltire illegalmente i rifiuti".