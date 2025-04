Studenti a lezione di educazione stradale

Altro appuntamento, venerdì mattina, con le lezioni di educazione stradale della Polizia locale di Falconara, corso che su richiesta dell’Istituto scolastico Sanzio-Centro è stato organizzato in collaborazione con il Comune. L’iniziativa si è svolta nei locali della scuola primaria Dante Alighieri di Falconara Alta e ha coinvolto gli alunni della quinta classe. In cattedra, insieme a quattro agenti della Polizia locale, c’era anche l’assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti. L’obiettivo del corso di educazione stradale è quello di formare i nuovi utenti della strada e fare in modo che siano di esempio anche per gli altri. Sono previsti incontri teorico-pratici per ogni gruppo e ogni lezione si conclude con giochi pratici e quiz per mettere in pratica quanto appreso. "È stata posta attenzione in particolare sugli attraversamenti pedonali – ha spiega l’assessore Cipolletti – e sulla necessità di assicurarsi che i mezzi si siano arrestati prima dell’attraversamento. Questi appuntamenti sono importanti per formare le nuove generazioni e rendere i bambini utenti della strada più consapevoli".