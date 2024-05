Successo e inclusione al raduno di wheelchair tennis a Grottammare, il tennis in carrozzina in crescita nelle Marche

Si è concluso con grande successo il terzo raduno marchigiano di wheelchair tennis, tenutosi presso il Circolo Tennis Beretti di Grottammare. Dopo il debutto storico del primo torneo nelle Marche lo scorso anno, l’evento organizzato dalla Federazione, con il supporto del Circolo Tennis e del Comune di Grottammare, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione. Approdato in Italia nel 1987 il movimento del wheelchair tennis è attualmente in costante crescita.

Secondo i dati forniti della FITP, si contano infatti circa 170 giocatori agonisti e un numero ancora maggiore di amatori che praticano questo sport a livello ricreativo. Il tennis in carrozzina rappresenta un’importante opportunità per le persone con disabilità motoria di praticare sport, socializzare e sentirsi parte di una comunità. La disciplina promuove valori come l’inclusione, il fair play e la tenacia, dimostrando che lo sport è un diritto di tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Presenti all’evento il fiduciario e tecnico della FITP Marche Andrea Alesiani, il maestro Marco Birilli e il consigliere regionale responsabile del movimento wheelchair per la FITP, Alessandro Paoletti. Tutti concordi per la riuscita del raduno e sul futuro in ascesa che si prospetta per la disciplina, anche in una regione come le Marche, piccola ma dal movimento tennistico in grande ascesa. Presente anche l’amministrazione di Grottammare che ha evidenziato l’importanza dello sport in chiave sociale. Il prossimo appuntamento per gli amanti del wheelchair tennis marchigiano è fissato per il 15 e 16 giugno, quando si terrà una tappa del circuito al Nuovo Circolo Tennis di Porto Sant’Elpidio.

a. p.