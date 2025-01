"Sul bilancio il sindaco manca di trasparenza"

Per i capigruppo di opposizione, il sindaco Stefania Signorini è "come il Marchese del Grillo" sul bilancio di previsione 2025-2027. Lara Polita (Cittadini in Comune), Laura Luciani (Pd) e Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti) denunciano "l’ennesima scorrettezza" in materia "di trasparenza, condivisione e collaborazione". Il dettaglio: "A due giorni dal Consiglio (in programma domani, ndr), il giorno dopo la riunione delle Commissioni e dopo l’approvazione della bozza di provvedimento dei revisori dei conti, il sindaco ha inviato ai consiglieri una proposta di emendamento omnibus per ben 2,4 milioni di euro – dicono –. Proposta frettolosa, tardiva e priva del parere di dirigenti e revisori. È un’accozzaglia di spese che sembrano derivare da precedenti dimenticanze dell’Amministrazione e non sono frutto di un confronto di merito sulle priorità. Molte misure proposte erano già prevedibili nelle settimane precedenti e non sono state inserite nel documento che ora si vuole emendare". La minoranza, unita, "non intende divenire complice di questo andazzo e valuterà come affrontare l’ennesimo sopruso".