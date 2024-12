Summer Jamboree 2025 a Senigallia: dieci giorni di rock'n'roll e swing

Nozze d’argento tra la spiaggia di velluto e il Summer Jamboree, l’edizione 2025 si svolgerà dall’1 al 10 agosto. Ancora una volta, e con sempre più carica, la città di Senigallia si trasforma infatti nel paradiso del rock’n’roll e dello swing per l’edizione anniversario di questo incredibile viaggio nel tempo, che ogni anno raduna e unisce in città appassionati da tutto il mondo per vivere "The Hottest Rockin’ Holiday on Earth. Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western Swing sono generi che non hanno mai smesso di ispirare nuove generazioni e di far vibrare artisti e appassionati in tutto il mondo.

Per celebrare al meglio questo importante anniversario, l’edizione 2025 si arricchisce di un prefestival, portando a dieci le giornate di appuntamenti.

Senigallia si prepara così a trasformarsi in un grande jukebox a cielo aperto, pronto a regalare suoni, immagini e suggestioni indimenticabili. Artisti internazionali, performance travolgenti e sorprese inedite sono in arrivo per una festa che vuole onorare la propria storia guardando con entusiasmo al futuro.

Dalla Rocca Roveresca a Piazza Garibaldi, dal Foro Annonario e Piazza del Duca, fino ai due lungomari per concludere poi ogni sera alla Rotonda a mare con gli acclamati dopo festival, Senigallia è pronta a scoprire, riscoprire, ballare e celebrare la forza di questa preziosa cultura che continua a sorprendere e come un grande classico "non ha mai finito di dire quel che ha da dire".

Un appuntamento atteso non solo dagli amanti del genere ma da tutti coloro che ogni anno tornano sulla spiaggia di velluto trasformano il loro sogno di rivivere gli anni ’50 in realtà, attraverso il Festival tra i più conosciuti e longevi del mondo. Rossetto rosso e gonne a ruota, ma anche bretelle e brillantina, così jamborini e pin up invadono le vie del centro i velluto a bordo delle loro auto d’epoca che ogni anno si riuniscono in città e danno vita ad una delle sfilate più suggestive di tutti i tempi. Arte, moda, cultura e spettacolo, il Summer Jamboree è riuscito a creare un connubio perfetto di quegli anni che hanno segnato un’epoca.

Nel frattempo, alla Rotonda a maredi Senigallia,sono iniziate le serate del "Waiting for SummerJamboree #25":un appuntamento al mese fino a giugno 2025, per iniziare col piede giusto ilviaggio verso la magia dell’"Hottest rockin’ holiday on Earth"e concedersi un piccolo assaggiodell’elegante e coinvolgente atmosfera tipica dei dopofestival alla Rotonda a mare del SummerJamboree, che sono divenuti nel tempo un vero e proprio cult.