Superattico in piazza: visite per gli acquirenti

L’affaccio sul mare è suggestivo. Idem la terrazza che guarda anche sulla centralissima piazza Mazzini. Un grande open space circondato da balconi e finestre, che prosegue a ferro di cavallo ed è completato da una porzione con cucina, due bagni e tre stanze. Sono i punti di forza del superattico di via Bixio 90, l’immobile di proprietà comunale che l’amministrazione ha messo in vendita, con la possibilità per i privati di presentare una manifestazione di interesse (fino al 21 agosto). Proprio per agevolare la vendita dell’immobile, martedì pomeriggio è stata organizzata la prima visita pubblica, cui hanno partecipato due potenziali acquirenti, oltre alla vicesindaco con delega al Patrimonio Valentina Barchiesi. La prossima visita il 16 luglio. A illustrare le caratteristiche dell’immobile i funzionari dell’ufficio patrimonio: la superficie catastale è di 390 metri quadri, cui si aggiungono 200 metri quadri di terrazza. L’immobile, un tempo sede del circolo cittadino, può essere anche frazionato in più unità abitative ed era stato messo all’asta per 174mila euro. Sarà possibile presentare offerte di valore inferiore.