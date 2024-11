Sviluppare il sentimento di comunità: arrivano fondi per due progetti

Bando STeP, il cambiamento nasce dal basso: oltre 230mila euro dalla Fondazione CariVerona per due progetti nati tra Fabriano e Jesi. Il primo è Rizzi CoHub e prevede di "sviluppare il sentimento di comunità e sostenere la comunità come soggetto".

E’ della cooperativa sociale Polo9 e ha come partner strategici: Unione Montana dell’Esino Frasassi, Diocesi e Caritas Diocesana, associazione San Vincenzo De’ Paoli e Comune di Fabriano. Beneficia di un contributo di 117mila euro. Nasce per "rigenerare il quartiere di via Igino Rizzi a Fabriano, colpito da invecchiamento della popolazione e isolamento sociale e prevede la riqualificazione di una stanza condominiale e di un parco cittadino, attraverso percorsi di co-design che coinvolgono residenti e stakeholder. Un percorso di coaching territoriale favorirà la co-gestione dei luoghi rigenerati, promuovendo una maggiore partecipazione e coesione comunitaria".

Il secondo (114mila euro di contributo) è Cara Città - Animazione comunitaria di spazi e quartieri a Jesi di Sineglossa Ets. Mira a "promuovere la partecipazione della comunità in tre quartieri di Jesi, coinvolgendo cittadini e comitati di quartiere". Si prevede l’attivazione di uno spazio comunale che diventerà un presidio di comunità, con attività socio-culturali e momenti di animazione. Giovani e adulti saranno protagonisti delle decisioni che riguardano il loro territorio, contribuendo alla creazione di un modello di governance partecipata. Per una città più inclusiva e capace di attrarre giovani, migliorando la qualità della vita nei quartieri coinvolti".