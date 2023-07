Tamponamento tra mezzi pesanti sulla A14, corsia nord chiusa per 2 ore e mezzo

Corsia nord dell’A14 chiusa per oltre due ore e mezzo, tra Grottammare e Pedaso, a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti accaduto poco prima dell’imbocco della galleria Castello. L’incidente si è verificato alle 15.30 e i mezzi sono stati rimossi verso le 18, subito dopo la carreggiata è stata riaperta. Per tutto il tempo il traffico è stato deviato sull’Adriatica. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion ha frenato per cedere il passaggio a un’auto che si era immessa dal casello di Grottammare. Il conducente dell’autobotte che lo seguiva a breve distanza ha dovuto frenare ed è stato tamponato da un’altra autocisterna carica di 550 quintali di Gpl. Il camionista di quest’ultimo mezzo – L. R., 45 anni, di Senigallia –, che lavora per un’azienda di Grottammare, è rimasto contuso ed è stato soccorso dal personale della Potes di San Benedetto. Sul posto i vigili del fuoco e anche la polizia autostradale.