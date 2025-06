Tanponamento in superstrada: gravi in conducenti delle due auto

Un grave incidente si è verificato ieri, intorno alle 10.30, lungo la Superstrada Ss76, all’altezza tra gli svincoli di Jesi Est e Jesi Centro. Per cause in fase di ricostruzione i due veicoli che stavano procedendo in direzione Fabriano si sarebbero scontrati ed è stato necessario l’intervento da parte dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi col supporto del 118 arrivato invece da Matelica. I due conducenti delle macchine sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona-Torrette, dove sono arrivati in codice rosso.

Nel violento tamponamento entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti. Sul posto, inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Jesi e la Polizia stradale. In attesa delle operazioni di ripristino del manto stradale e della rimozione dei due mezzi, ovvero una Bmw e una Dr, sulla Superstrada si sono create code chilometriche, anche in considerazione dell’alta frequentazione della Ss76 e soprattutto dell’orario di punta in cui si è verificato il brutto incidente. La circolazione è tornata alla regolarità nelle ore successive.