Tanti gli encomi ai militari In divisa contro l’alluvione

Applausi scroscianti tra le gazzelle e le moto dei Carabinieri sotto la pioggia battente. Un temporale, quello di ieri, che non ha fermato l’atmosfera di festa in piazza IV Novembre, dove c’era persino la contessa Olimpia Leopardi (discendente del poeta Giacomo). "È un’amicizia storica quella che mi lega ai Carabinieri", spiega Olimpia, madrina dell’Arma della stazione di Recanati. Vicino a lei, le istituzioni, tra cui il governatore marchigiano, Francesco Acquaroli, e il neosindaco, Daniele Silvetti. In pineta, spiccavano le bandiere del 112, mentre sul Monumento sventolava il tricolore. Dopo l’arrivo dei reparti, alle 18.30, lo speaker ha scandito la storia dell’Arma. Quindi, l’inizio della parata, durata circa un’ora, con gli onori al comandante della Legione. A seguire, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Dopodiché, il momento più commovente per i carabinieri e le loro famiglie, con le premiazioni dei militari: encomi solenni sono andati ai luogotenenti Matteo Prencipe e David Galluzzi, agli appuntati scelti Matteo Scarinci, Gianluca Mazzarini, Maurizio Tinti, Gianluca Pendinelli, Costantino Mimmo, Luigi Prencipe e ai carabinieri scelti Christian Morosi Pipparelli, al carabiniere Daniel Farinelli, ai marescialli Aldo Furio Piccaluga, Michele De Luca e al vice brigadiere Mario Viggiano. Premiati anche il luogotenente Simone Conti, Maurizio Scotto Di Carlo e l’appuntato scelto Daniele Caruso. Si è proseguito con Alessio Rossetti, Salvatore Amore, Fabio Stocchi, il luogotenente carica speciale Antonio Carmine Saracino, Paolo Baldascini, Lorenzo Pacenti, Michele Maccioni, Fabio Falappa, Luciano Breci, Domenico Ruggio. Tra gli insigniti, pure il Capitano Manuel Romanelli (comandante della compagnia di Ancona), il tenente Renato Ventrone (a capo della sezione operativa Norm) e il luogotenente Giuseppe Campagna (comandante di Ancona centro). Encomio anche a Luca Cristofanetti, Fabrizio Masciarelli, Gianni Entico Taini, Luca Mazzuferro, Marco Leonardo Tundo, Giuseppe Caiazzo, Claudio Leuzzi, Simone Cecchini, Francesco Barra e Giovanni Bussotto.

Nicolò Moricci